Randonnée accompagnée avec CLAP Salle des fêtes Couloumé-Mondebat

Randonnée accompagnée avec CLAP

Salle des fêtes COULOUME-MONDEBAT Couloumé-Mondebat Gers

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’association Culture Loisirs Animations et Patrimoine (CLAP) et la mairie vous invitent à une randonnée pédestre conviviale.

Deux circuits sont proposés

– Un circuit de 14 km.

Inscription à partir de 8h30 à la salle des fêtes, puis départ à 9h.

– Un circuit de 8 km.

Inscription à partir de 9h30 à la salle des fêtes, puis départ à 10h.

Retour estimé vers 12h30.

Après l’effort, profitez d’un repas convivial à la salle des fêtes.

Pensez à vous y inscrire !

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Salle des fêtes COULOUME-MONDEBAT Couloumé-Mondebat 32160 Gers Occitanie +33 5 62 09 30 18 clap32@orange.fr

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English :

The Culture Loisirs Animations et Patrimoine (CLAP) association and the town hall invite you to a friendly hike.

Two circuits are proposed:

– A 14 km circuit.

Registration from 8.30 a.m. at the salle des fêtes, departure at 9 a.m.

– An 8 km circuit.

Registration from 9:30 am at the village hall, then departure at 10 am.

Estimated return around 12:30 p.m.

After the effort, enjoy a convivial meal in the village hall.

Don’t forget to sign up!

L’événement Randonnée accompagnée avec CLAP Couloumé-Mondebat a été mis à jour le 2026-03-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65