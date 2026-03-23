Randonnée accompagnée avec CLAP Salle des fêtes Couloumé-Mondebat
Randonnée accompagnée avec CLAP Salle des fêtes Couloumé-Mondebat dimanche 12 avril 2026.
Randonnée accompagnée avec CLAP
Salle des fêtes COULOUME-MONDEBAT Couloumé-Mondebat Gers
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
L’association Culture Loisirs Animations et Patrimoine (CLAP) et la mairie vous invitent à une randonnée pédestre conviviale.
Deux circuits sont proposés
– Un circuit de 14 km.
Inscription à partir de 8h30 à la salle des fêtes, puis départ à 9h.
– Un circuit de 8 km.
Inscription à partir de 9h30 à la salle des fêtes, puis départ à 10h.
Retour estimé vers 12h30.
Après l’effort, profitez d’un repas convivial à la salle des fêtes.
Pensez à vous y inscrire !
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Salle des fêtes COULOUME-MONDEBAT Couloumé-Mondebat 32160 Gers Occitanie +33 5 62 09 30 18 clap32@orange.fr
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English :
The Culture Loisirs Animations et Patrimoine (CLAP) association and the town hall invite you to a friendly hike.
Two circuits are proposed:
– A 14 km circuit.
Registration from 8.30 a.m. at the salle des fêtes, departure at 9 a.m.
– An 8 km circuit.
Registration from 9:30 am at the village hall, then departure at 10 am.
Estimated return around 12:30 p.m.
After the effort, enjoy a convivial meal in the village hall.
Don’t forget to sign up!
L’événement Randonnée accompagnée avec CLAP Couloumé-Mondebat a été mis à jour le 2026-03-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65