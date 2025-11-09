Randonnée accompagnée avec CLAP Salle des fêtes Ladevèze-Rivière
Randonnée accompagnée avec CLAP Salle des fêtes Ladevèze-Rivière dimanche 9 novembre 2025.
Randonnée accompagnée avec CLAP
Salle des fêtes LADEVEZE-RIVIERE Ladevèze-Rivière Gers
Début : 2025-11-09 08:30:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
L’association Culture Loisirs Animations et Patrimoine (CLAP) et la mairie vous invitent à une randonnée pédestre conviviale.
Deux circuits sont proposés
– Un circuit de 14 km.
Inscription à partir de 8h30 à la salle des fêtes, puis départ à 9h.
– Un circuit de 8 km.
Inscription à partir de 9h30 à la salle des fêtes, puis départ à 10h.
Retour estimé vers 12h30.
Après l’effort, profitez d’un repas convivial à la salle des fêtes.
Pensez à vous y inscrire !
+33 5 62 09 30 18 clap32@orange.fr
English :
The Culture Loisirs Animations et Patrimoine (CLAP) association and the town hall invite you to a friendly hike.
Two circuits are proposed:
– A 14 km circuit.
Registration from 8.30 a.m. at the salle des fêtes, departure at 9 a.m.
– An 8 km circuit.
Registration from 9:30 am at the village hall, then departure at 10 am.
Estimated return around 12:30 p.m.
After the effort, enjoy a convivial meal in the village hall.
Don’t forget to sign up!
German :
Der Verein Culture Loisirs Animations et Patrimoine (CLAP) und die Gemeindeverwaltung laden Sie zu einer geselligen Wanderung ein.
Es werden zwei Rundwege angeboten:
– Ein Rundweg von 14 km.
Anmeldung ab 8:30 Uhr im Festsaal, Start um 9 Uhr.
– Ein Rundgang von 8 km.
Anmeldung ab 9:30 Uhr im Festsaal, dann Start um 10 Uhr.
Geschätzte Rückkehr gegen 12:30 Uhr.
Genießen Sie nach der Anstrengung ein gemütliches Essen im Festsaal.
Denken Sie daran, sich anzumelden!
Italiano :
L’associazione Culture Loisirs Animations et Patrimoine (CLAP) e il Municipio vi invitano a una passeggiata amichevole.
Sono proposti due circuiti:
– Un circuito di 14 km.
Iscrizioni dalle 8.30 presso il municipio e partenza alle 9.00.
– Un circuito di 8 km.
Iscrizioni dalle 9.30 presso la sala del villaggio, partenza alle 10.00.
Ritorno previsto intorno alle 12.30.
Dopo la fatica, pranzo conviviale nella sala del villaggio.
Non dimenticate di iscrivervi!
Espanol :
La asociación Culture Loisirs Animations et Patrimoine (CLAP) y el Ayuntamiento le invitan a un paseo amistoso.
Se proponen dos circuitos:
– Un circuito de 14 km.
Inscripciones a partir de las 8.30 h en el ayuntamiento, salida a las 9 h.
– Un circuito de 8 km.
Inscripción a partir de las 9h30 en el ayuntamiento, salida a las 10h.
Regreso estimado sobre las 12.30 h.
Después del esfuerzo, comida de hermandad en la sala del pueblo.
No olvide inscribirse
