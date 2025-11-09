Randonnée accompagnée avec CLAP Salle des fêtes Ladevèze-Rivière

Randonnée accompagnée avec CLAP Salle des fêtes Ladevèze-Rivière dimanche 9 novembre 2025.

Salle des fêtes LADEVEZE-RIVIERE Ladevèze-Rivière Gers

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-09 08:30:00

fin : 2025-11-09

2025-11-09

L’association Culture Loisirs Animations et Patrimoine (CLAP) et la mairie vous invitent à une randonnée pédestre conviviale.

Deux circuits sont proposés

– Un circuit de 14 km.

Inscription à partir de 8h30 à la salle des fêtes, puis départ à 9h.

– Un circuit de 8 km.

Inscription à partir de 9h30 à la salle des fêtes, puis départ à 10h.

Retour estimé vers 12h30.

Après l’effort, profitez d’un repas convivial à la salle des fêtes.

Pensez à vous y inscrire !

Salle des fêtes LADEVEZE-RIVIERE Ladevèze-Rivière 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 30 18 clap32@orange.fr

English :

The Culture Loisirs Animations et Patrimoine (CLAP) association and the town hall invite you to a friendly hike.

Two circuits are proposed:

– A 14 km circuit.

Registration from 8.30 a.m. at the salle des fêtes, departure at 9 a.m.

– An 8 km circuit.

Registration from 9:30 am at the village hall, then departure at 10 am.

Estimated return around 12:30 p.m.

After the effort, enjoy a convivial meal in the village hall.

Don’t forget to sign up!

German :

Der Verein Culture Loisirs Animations et Patrimoine (CLAP) und die Gemeindeverwaltung laden Sie zu einer geselligen Wanderung ein.

Es werden zwei Rundwege angeboten:

– Ein Rundweg von 14 km.

Anmeldung ab 8:30 Uhr im Festsaal, Start um 9 Uhr.

– Ein Rundgang von 8 km.

Anmeldung ab 9:30 Uhr im Festsaal, dann Start um 10 Uhr.

Geschätzte Rückkehr gegen 12:30 Uhr.

Genießen Sie nach der Anstrengung ein gemütliches Essen im Festsaal.

Denken Sie daran, sich anzumelden!

Italiano :

L’associazione Culture Loisirs Animations et Patrimoine (CLAP) e il Municipio vi invitano a una passeggiata amichevole.

Sono proposti due circuiti:

– Un circuito di 14 km.

Iscrizioni dalle 8.30 presso il municipio e partenza alle 9.00.

– Un circuito di 8 km.

Iscrizioni dalle 9.30 presso la sala del villaggio, partenza alle 10.00.

Ritorno previsto intorno alle 12.30.

Dopo la fatica, pranzo conviviale nella sala del villaggio.

Non dimenticate di iscrivervi!

Espanol :

La asociación Culture Loisirs Animations et Patrimoine (CLAP) y el Ayuntamiento le invitan a un paseo amistoso.

Se proponen dos circuitos:

– Un circuito de 14 km.

Inscripciones a partir de las 8.30 h en el ayuntamiento, salida a las 9 h.

– Un circuito de 8 km.

Inscripción a partir de las 9h30 en el ayuntamiento, salida a las 10h.

Regreso estimado sobre las 12.30 h.

Después del esfuerzo, comida de hermandad en la sala del pueblo.

No olvide inscribirse

