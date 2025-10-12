Randonnée accompagnée avec CLAP TASQUE Tasque

Randonnée accompagnée avec CLAP TASQUE Tasque dimanche 12 octobre 2025.

Randonnée accompagnée avec CLAP

TASQUE Salle des fêtes Tasque Gers

Début : 2025-10-12 08:30:00

2025-10-12

L’association Culture Loisirs Animations et Patrimoine (CLAP) et la mairie vous invitent à une randonnée pédestre conviviale.

Deux circuits sont proposés

– Un circuit de 14 km.

Inscription à partir de 8h30 à la salle des fêtes, puis départ à 9h.

– Un circuit de 8 km.

Inscription à partir de 9h30 à la salle des fêtes, puis départ à 10h.

Retour estimé vers 12h30.

Après l’effort, profitez d’un repas convivial à la salle des fêtes, sur réservation.

Pensez à vous y inscrire !

TASQUE Salle des fêtes Tasque 32160 Gers Occitanie +33 5 62 09 30 18 clap32@orange.fr

English :

The Culture Loisirs Animations et Patrimoine (CLAP) association and the town hall invite you to a friendly hike.

Two circuits are proposed:

– A 14 km circuit.

Registration from 8.30 a.m. at the salle des fêtes, departure at 9 a.m.

– An 8 km circuit.

Registration from 9:30 am at the village hall, then departure at 10 am.

Estimated return around 12:30 p.m.

After the effort, enjoy a convivial meal at the salle des fêtes, on reservation.

Don’t forget to sign up!

German :

Der Verein Culture Loisirs Animations et Patrimoine (CLAP) und die Gemeindeverwaltung laden Sie zu einer geselligen Wanderung ein.

Es werden zwei Rundwege angeboten:

– Ein Rundweg von 14 km.

Anmeldung ab 8:30 Uhr im Festsaal, Start um 9 Uhr.

– Ein Rundgang von 8 km.

Anmeldung ab 9:30 Uhr im Festsaal, dann Start um 10 Uhr.

Geschätzte Rückkehr gegen 12:30 Uhr.

Genießen Sie nach der Anstrengung ein gemütliches Essen im Festsaal (Reservierung erforderlich).

Denken Sie daran, sich anzumelden!

Italiano :

L’associazione Culture Loisirs Animations et Patrimoine (CLAP) e il Municipio vi invitano a una passeggiata amichevole.

Sono proposti due circuiti:

– Un circuito di 14 km.

Iscrizioni dalle 8.30 presso il municipio e partenza alle 9.00.

– Un circuito di 8 km.

Iscrizioni dalle 9.30 presso la sala del villaggio, partenza alle 10.00.

Ritorno previsto intorno alle 12.30.

Dopo la fatica, pranzo conviviale nella sala del villaggio (su prenotazione).

Non dimenticate di iscrivervi!

Espanol :

La asociación Culture Loisirs Animations et Patrimoine (CLAP) y el Ayuntamiento le invitan a un paseo amistoso.

Se proponen dos circuitos:

– Un circuito de 14 km.

Inscripciones a partir de las 8.30 h en el ayuntamiento, salida a las 9 h.

– Un circuito de 8 km.

Inscripción a partir de las 9h30 en el ayuntamiento, salida a las 10h.

Regreso estimado sobre las 12.30 h.

Después del esfuerzo, comida de convivencia en la sala del pueblo (previa reserva).

No olvide inscribirse

