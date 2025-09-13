Randonnée accompagnée avec les ânes Ingrannes
Randonnée accompagnée avec les ânes
19 route de Fay-aux-Loges Ingrannes Loiret
Randonnées avec un âne, accompagnée par une animatrice
Randonnée encadrée pour s’initier à la promenade avec un âne. Parcours de 4 à 7km, goûter tiré du sac à prendre à mi parcours. Accompagnée par une animatrice diplômée.
durée 1h30 –> 3 participants minimum
durée 3h00 –> 6 participants minimum 15 .
19 route de Fay-aux-Loges Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 39 92 70 contact@abacvloiret.com
English :
Walks and hikes with a donkey
German :
Spaziergänge und Wanderungen mit einem Esel
Italiano :
Passeggiate ed escursioni con l’asino
Espanol :
Paseos y excursiones con un burro
