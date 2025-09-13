Randonnée accompagnée avec les ânes Ingrannes

Randonnée accompagnée avec les ânes

19 route de Fay-aux-Loges Ingrannes Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : Samedi 2025-09-13 14:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-13 2025-10-04 2025-10-18

Randonnées avec un âne, accompagnée par une animatrice

Randonnée encadrée pour s’initier à la promenade avec un âne. Parcours de 4 à 7km, goûter tiré du sac à prendre à mi parcours. Accompagnée par une animatrice diplômée.

durée 1h30 –> 3 participants minimum

durée 3h00 –> 6 participants minimum 15 .

19 route de Fay-aux-Loges Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 39 92 70 contact@abacvloiret.com

English :

Walks and hikes with a donkey

German :

Spaziergänge und Wanderungen mit einem Esel

Italiano :

Passeggiate ed escursioni con l’asino

Espanol :

Paseos y excursiones con un burro

