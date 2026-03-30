Randonnée accompagnée Beaubery
Randonnée accompagnée Beaubery dimanche 12 avril 2026.
Randonnée accompagnée
Parking du Mémorial de la Résistance Beaubery Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Randonnée accompagnée au départ de Beaubery.
Rendez-vous Parking du Mémorial de la Résistance.
Départ 13h30. Inscriptions à partir de 13h15.
Circuit de 13 km et 320 m de dénivelé en passant par Civry.
Inscriptions au départ. Tarif par personne 3 €.
Renseignements pour cette randonnée 06 04 07 56 32. .
Parking du Mémorial de la Résistance Beaubery 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr
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English : Randonnée accompagnée
L’événement Randonnée accompagnée Beaubery a été mis à jour le 2026-03-24 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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