Randonnée accompagnée Belfonds
Randonnée accompagnée Belfonds jeudi 14 août 2025.
Randonnée accompagnée
église Notre-Dame de l'Assomption Belfonds
Tarif : – –
Début : 2025-08-14 10:00:00
fin : 2025-08-14 12:30:00
2025-08-14
L’Office de Tourisme des Sources de l’Orne organise une randonnée de 8.5 km.
Départ 10h devant l’église Notre-Dame de l’Assomptionà Belfonds, se présenter 10mn avant.
Chaussures de marches recommandées, sous réserve des conditions météo.
Gratuit, sur réservation obligatoire. .
église Notre-Dame de l'Assomption Belfonds 61500 Orne Normandie +33 2 33 28 74 79 tourisme@cc-sourcesdelorne.fr
English : Randonnée accompagnée
