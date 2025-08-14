Randonnée accompagnée Belfonds

Randonnée accompagnée Belfonds jeudi 14 août 2025.

Randonnée accompagnée

église Notre-Dame de l’Assomption Belfonds Orne

Début : 2025-08-14 10:00:00

fin : 2025-08-14 12:30:00

2025-08-14

L’Office de Tourisme des Sources de l’Orne organise une randonnée de 8.5 km.

Départ 10h devant l’église Notre-Dame de l’Assomptionà Belfonds, se présenter 10mn avant.

Chaussures de marches recommandées, sous réserve des conditions météo.

Gratuit, sur réservation obligatoire. .

église Notre-Dame de l'Assomption Belfonds 61500 Orne Normandie +33 2 33 28 74 79 tourisme@cc-sourcesdelorne.fr

