Randonnée accompagnée CAPB Haranbeltz et Soihartze Sur les chemins de Compostelle Orsanco

Randonnée accompagnée CAPB Haranbeltz et Soihartze Sur les chemins de Compostelle

Fronton Orsanco Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Randonnée accompagnée gratuite organisée par la CAPB.

Ce très bel itinéraire permet de découvrir une infime partie des 5500km du chemin de St Jacques de Compostelle, dont les trois voies (voie de Tours, voie du Vézelay et voie du Puy) se sont rejointes quelques kilomètres plus au nord à la Stèle de Gibraltar.

Mise à disposition gratuite d’une joëlette.

Prévoir un pique nique

__

CAPB-k antolatutako ibilaldia urririk.

Ibilbide biziki eder horrek Compostelako Jondoni Jakue bidearen 5500km-en zati ttipi bat ezagutzeko bidea eskaintzen du. Hiru bide nagusiak (Tours-ekoa, Vézelay-ekoa eta Puy-ekoa) elkarretaratzen dira handik zenbait kilometrotara, iparrean, Gibraltarreko hilarriaren heinean.

Joelette motako aulkiak erabilgarri, urririk.

Kanpoko bazkaria ekarri. .

Fronton Orsanco 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78

