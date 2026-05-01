Chassey-le-Camp

Randonnée Accompagnée

Parking de la Valotte sur D109 Chassey-le-Camp Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 13:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Randonnée accompagnée. Rendez-vous parking de la Valotte sur D 109 point GPS 46 53 47 03 N 4 42 37 42 E. Inscriptions à partir de 13h15. Circuit de 11 km et 450 m de dénivelé en passant par Bouzeron.

Inscriptions au départ. .

Parking de la Valotte sur D109 Chassey-le-Camp 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr

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English : Randonnée Accompagnée

L’événement Randonnée Accompagnée Chassey-le-Camp a été mis à jour le 2026-05-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)