Randonnée accompagnée

Place de la Mairie Chiddes Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 13:30:00

fin : 2025-11-17

Date(s) :

2025-11-17

Randonnée accompagnée de 10 km et 250 mètres de dénivelé par le GR 76. Inscriptions à partir de 13h15. .

Place de la Mairie Chiddes 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr

English : Randonnée accompagnée

German : Randonnée accompagnée

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée accompagnée Chiddes a été mis à jour le 2025-10-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)