Randonnée accompagnée Circuit étang de Paimpont Saint-Thurial
Randonnée accompagnée Circuit étang de Paimpont Saint-Thurial vendredi 12 juin 2026.
Saint-Thurial
Randonnée accompagnée Circuit étang de Paimpont
Rue du Four à Chaux Saint-Thurial Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Randonnée organisée par le comité des fêtes de St Thurial
Départ de St Thurial rue du four à chaux à 20h00
Covoiturage possible
7 kilomètres
Retour prévu vers 22h30
Nota la randonnée en soirée peut être modifiée en fonction des conditions météorologiques (pluie, orage, canicule, …) .
Rue du Four à Chaux Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 62 09 33 01
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English :
L’événement Randonnée accompagnée Circuit étang de Paimpont Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Brocéliande