Saint-Thurial

Randonnée accompagnée Circuit étang de Paimpont

Rue du Four à Chaux Saint-Thurial Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Randonnée organisée par le comité des fêtes de St Thurial

Départ de St Thurial rue du four à chaux à 20h00

Covoiturage possible

7 kilomètres

Retour prévu vers 22h30

Nota la randonnée en soirée peut être modifiée en fonction des conditions météorologiques (pluie, orage, canicule, …) .

Rue du Four à Chaux Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 62 09 33 01

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English :

L’événement Randonnée accompagnée Circuit étang de Paimpont Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Brocéliande