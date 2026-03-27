Randonnée accompagnée Salle des fêtes Couloumé-Mondebat

Randonnée accompagnée

Salle des fêtes COULOUME-MONDEBAT Couloumé-Mondebat Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Les Balades Pédestres

Le CLAP organise huit randonnées pédestres sur l’année dans la communauté de communes Bastides et Vallons du Gers, ouvertes à tous.

Deux circuits sont proposés un de 7 km et un de 14 km.

Les randonnées sont suivies d’un apéritif offert par la commune nous accueillant puis d’un repas très convivial proposé par notre association au tarif de 15€/pers pour les adhérents et 20€/pers pour les non adhérents.

2 circuits7 kms et 14 kms départ devant la Salle des Fêtes à 9h.

Et toujours, un repas convivial préparé par les bénévoles de CLAP.

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Salle des fêtes COULOUME-MONDEBAT Couloumé-Mondebat 32160 Gers Occitanie +33 5 62 09 30 18 clap32@wanadoo.fr

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English :

Walking tours

CLAP organizes eight walks throughout the year in the Bastides et Vallons du Gers community of communes, open to all.

Two circuits are proposed, one of 7 km and one of 14 km.

The walks are followed by an aperitif offered by the host commune, and a convivial meal hosted by our association at a cost of 15?/pers for members and 20?/pers for non-members.

2 circuits7 kms and 14 kms: departure in front of the Salle des Fêtes at 9am.

And as always, a convivial meal prepared by CLAP volunteers.

L’événement Randonnée accompagnée Couloumé-Mondebat a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65