Ainhoa

Randonnée accompagnée crépuscule gourmand à la chapelle de l’Aubépine

Bureau d’Accueil Touristique Ainhoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-07-07 22:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Quoi de plus original que de parcourir la montagne la nuit ? À l’heure où les autres randonneurs descendent, venez profiter de la montagne basque. Au départ d’un des Plus Beaux Villages de France, nous partirons en quête d’un somptueux coucher de soleil. La soirée, sous le signe de la convivialité, commence par la découverte de la montagne basque tout au long d’un itinéraire qui vous mène jusqu’à une chapelle isolée sur les hauteurs. Un pique-nique d’inspiration du terroir et une vue imprenable sur la Rhune vous permettront d’attendre patiemment le coucher du soleil. Il sera temps ensuite de sortir les lampes frontales afin de redescendre jusqu’au village.

Pique-nique et frontales fournis.

RDV au Bureau d’Accueil Touristique d’Ainhoa

Durée 4 h Dénivelé 300 m Distance 7 km .

Bureau d’Accueil Touristique Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 93 99 ainhoa@otpaysbasque.com

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English : Randonnée accompagnée crépuscule gourmand à la chapelle de l’Aubépine

L’événement Randonnée accompagnée crépuscule gourmand à la chapelle de l’Aubépine Ainhoa a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque