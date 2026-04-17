Randonnée accompagnée crépuscule gourmand sur le Xoldokogaina Place René Soubelet Urrugne
Randonnée accompagnée crépuscule gourmand sur le Xoldokogaina Place René Soubelet Urrugne jeudi 6 août 2026.
Urrugne
Randonnée accompagnée crépuscule gourmand sur le Xoldokogaina
Place René Soubelet Office de Tourisme Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Ce vaste sommet surplombant la corniche de Socoa se pare de couleurs chaudes quand le soleil descend vers la baie d’Hendaye. Après avoir fait un tour d’horizon des paysages montagneux d’Iparralde à l’Est, de la montagne d’Ibardin au Sud et des montagnes d’Hegoalde à l’Ouest; il sera venu le temps de se poser et de contempler le soleil tombant sur la corniche basque et la baie de Txingudi.
En partenariat avec des producteurs locaux, nous essaierons de ravir autant vos
papilles que vos pupilles pour un moment inoubliable. Lorsque l’obscurité prendra le dessus, nous redescendrons sous les étoiles ou à la lumière des frontales pour clôturer cette expérience inédite.
Distance 6km
Dénivelé 350m
Durée 4h
Niveau facile à partir de 8 ans
Pique nique inclus.
A prévoir eau, chaussures de sport fermées crantées, veste chaude, veste de pluie, collation, chapeau ou casquette, pantalon long .
Place René Soubelet Office de Tourisme Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 urrugne@otpaysbasque.com
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English : Randonnée accompagnée crépuscule gourmand sur le Xoldokogaina
L’événement Randonnée accompagnée crépuscule gourmand sur le Xoldokogaina Urrugne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays Basque
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