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AGENDA · Curtil-sous-Burnand

Randonnée accompagnée Curtil-sous-Burnand

dimanche 4 octobre 2026 · Curtil-sous-Burnand

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Parking du Cimetière
Ville
71460 Curtil-sous-Burnand
Département
Saône-et-Loire
Tarif
3 3 3 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Curtil-sous-Burnand

Randonnée accompagnée

Parking du Cimetière Curtil-sous-Burnand Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 13:30:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Randonnée accompagnée. Circuit de 10 km. Dénivelé 200 m en passant par le GR 7 et voie TGV. Inscriptions au départ.   .

Parking du Cimetière Curtil-sous-Burnand 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17  alain.auvachey@wanadoo.fr

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English : Randonnée accompagnée

L’événement Randonnée accompagnée Curtil-sous-Burnand a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)