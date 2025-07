Randonnée accompagnée en trottinettes électriques Ordiarp

Randonnée accompagnée en trottinettes électriques

Ferme Landran Ordiarp Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Julie vous accompagne pour une sortie en trottinette électrique, à Ordiarp.

Elle vous donne rendez-vous à la ferme Landran pour vous faire découvrir Saint-Grégoire et Saint-Antoine. Prévoir tenue de sport et de l’eau. Pour adultes et adolescents à partir de 14 ans. Sortie assurée à partir de quatre participants, sous réserve des conditions météorologiques. .

Ferme Landran Ordiarp 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 25 95 86 nature.aventure@arhondo.com

