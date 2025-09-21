Randonnée accompagnée en VTT Decazeville
Randonnée accompagnée en VTT Decazeville dimanche 21 septembre 2025.
Randonnée accompagnée en VTT
Decazeville Aveyron
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Randonnée accompagnée en VTT à assistance électrique (VTTAE), départ de Decazeville à 9h.
40 euros la location de VVTAE comprise, 10 euros (si je viens avec mon VVT/VTTAE).
Renseignements et réservations au 06 31 12 83 23. (Roussenn’arc) 40 .
Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 6 31 12 83 23
