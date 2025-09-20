Randonnée accompagnée en VTTAE Roussennac
Randonnée accompagnée en VTTAE, départ de l’espace des Templiers à 14 h 00. 40 euros la location de VVTAE comprise, 10 euros (si je viens avec mon VVT/VTTAE). Renseignements et réservations au 06 31 12 83 23. (Roussenn’arc) .
Roussennac 12220 Aveyron Occitanie +33 6 31 12 83 23
