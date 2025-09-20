Randonnée accompagnée en VTTAE Roussennac

Randonnée accompagnée en VTTAE

Randonnée accompagnée en VTTAE Roussennac samedi 20 septembre 2025.

Randonnée accompagnée en VTTAE

Roussennac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20

Date(s) :
2025-09-20

Randonnée accompagnée en VTTAE, départ de l’espace des Templiers à 14 h 00. 40 euros la location de VVTAE comprise, 10 euros (si je viens avec mon VVT/VTTAE). Renseignements et réservations au 06 31 12 83 23. (Roussenn’arc)   .

Roussennac 12220 Aveyron Occitanie +33 6 31 12 83 23 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée accompagnée en VTTAE Roussennac a été mis à jour le 2025-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)