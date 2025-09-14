Randonnée accompagnée entre femmes Lac du Montagnon Tardets-Sorholus

Randonnée accompagnée entre femmes Lac du Montagnon

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Pour les femmes de Soule et d’ailleurs qui veulent sortir en montagne, accompagnées et dans la convivialité. Virginie vous propose des sorties régulière, par niveau, jusqu’à 12 personnes. Sur Inscription.

Sortie du jour Lac du Montagnon d’Iseye Niveau 3. Départ de Tardets. .

Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 85 54 21

