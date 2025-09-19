Randonnée accompagnée entre femmes Pic des Escaliers Tardets-Sorholus

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Pour les femmes de Soule et d’ailleurs qui veulent sortir en montagne, accompagnées et dans la convivialité. Virginie vous propose des sorties régulière, par niveau, jusqu’à 12 personnes. Sur Inscription.

Sortie du jour Pic des Escalier Arthanolatze Niveau 1 . Départ de Tardets. .

Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 85 54 21

