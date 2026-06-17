Saint-Paul-le-Gaultier

Randonnée accompagnée entre Saint-Paul et Saint-Georges-le-Gaultier

Saint-Paul-le-Gaultier Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Venez randonner avec Rando Alpes Mancelles et l’Office de Tourisme !

En partenariat avec l’association Rando Alpes Mancelles, l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles vous propose une randonnée accompagnée autour de Saint-Paul-le-Gaultier et Saint-Georges-le-Gaultier d’environ 10 kilomètres.

Le mercredi 15 juillet le matin.

Tarif 2€ par personne (gratuit moins de 18 ans), à régler sur place (merci de faire l’appoint).

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 43 33 28 04 ou 02 43 33 03 03.

Horaire de départ et point de rendez-vous communiqués à l’inscription. .

Saint-Paul-le-Gaultier 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 03 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and hike with Rando Alpes Mancelles and the Tourist Office!

L’événement Randonnée accompagnée entre Saint-Paul et Saint-Georges-le-Gaultier Saint-Paul-le-Gaultier a été mis à jour le 2026-06-17 par OT des Alpes Mancelles