UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Espagnac

Randonnée accompagnée Espagnac

vendredi 25 septembre 2026 · Espagnac

Randonnée accompagnée Espagnac

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
19150 Espagnac
Département
Corrèze
Tarif

Espagnac

Randonnée accompagnée

Salle polyvalente Espagnac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Randonnée accompagnée Difficulté très facile Durée 6 km   .

Salle polyvalente Espagnac 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée accompagnée

L’événement Randonnée accompagnée Espagnac a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

À voir aussi à Espagnac (Corrèze)