Randonnée accompagnée et nuit en cabane de berger D19 Larrau

Randonnée accompagnée et nuit en cabane de berger

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-25

Découvrez le pastoralisme avec un accompagnateur montagne, sur le secteur de Larrau et plus

particulièrement à Ardane. Nuit dans un cayolar ouvert à tous. Dîner et petit déjeuner fournis par l’accompagnateur.

Prévoir sac de couchage et sac à dos 60 L Niveau sportif dénivelé 674 m

Rendez-vous au bureau Arhondo, sur la place de Tardets. .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 25 95 86

