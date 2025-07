Randonnée accompagnée et nuit en hamac D19 Larrau

Randonnée accompagnée et nuit en hamac D19 Larrau mercredi 30 juillet 2025.

Randonnée accompagnée et nuit en hamac

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Partez deux jours à la découverte de la forêt d’Iraty de manière originale. Une première randonnée vous fera découvrir le massif d’Iraty et sa forêt de Hêtres, la plus grande d’Europe. Arrivée sur le site de « nuit en hamac » nous préparerons la soirée à l’écoute de la forêt. Suivra le repas du berger dans une cabane ou cayolar et retour à l’aire des hamacs. Lendemain matin, petit déjeuner à la cabane et retour au chalet d’Iraty par les crêtes d’Organbidexka.

Prévoir sac de couchage, lampe frontale, matériel de randonnée et panier repas du pour le jour du retour.

Dénivelé 500 m De 6 personnes à 12 personnes. .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 25 95 86

