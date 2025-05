Randonnée accompagnée et visite du château – Bellencombre, 7 juin 2025 09:30, Bellencombre.

Seine-Maritime

Randonnée accompagnée et visite du château Bellencombre Seine-Maritime

Animation dans le cadre du programme « Balades et Visites en Bray-Eawy ». Venez à la découverte de la commune de Bellencombre ! Au départ de la salle des fêtes, la journée démarrera avec une randonnée accompagnée de 10km par les Randonneurs d’Eawy dans le village et aux abords de la forêt d’Eawy. Puis, après une pause et un repas tiré du sac, l’Association de Sauvegarde du Château de Bellencombre vous proposera une visite guidée des vestiges du Château. Inscription obligatoire.

Bellencombre 76680 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 22 96 tourisme@brayeawy.fr

English : Randonnée accompagnée et visite du château

As part of the « Balades et Visites en Bray-Eawy » program. Come and discover the village of Bellencombre! Departing from the village hall, the day will start with a 10km guided hike by the Randonneurs d?Eawy through the village and around the Eawy forest. Then, after a break and a packed lunch, the Association de Sauvegarde du Château de Bellencombre will offer a guided tour of the castle remains. Registration required.

German :

Animation im Rahmen des Programms « Balades et Visites en Bray-Eawy » (Spaziergänge und Besichtigungen in Bray-Eawy). Kommen Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch die Gemeinde Bellencombre! Vom Festsaal aus startet der Tag mit einer 10 km langen Wanderung der Randonneurs d’Eawy durch das Dorf und am Rande des Waldes von Eawy. Nach einer Pause und einer Mahlzeit aus dem Rucksack bietet die Association de Sauvegarde du Château de Bellencombre eine geführte Besichtigung der Überreste des Schlosses an. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Nell’ambito del programma « Passeggiate e visite a Bray-Eawy ». Venite a scoprire la città di Bellencombre! Con partenza dal municipio, la giornata inizierà con una passeggiata guidata di 10 km attraverso il villaggio e la foresta di Eawy a cura dei Randonneurs d’Eawy. Dopo una pausa e un pranzo al sacco, l’Association de Sauvegarde du Château de Bellencombre offrirà una visita guidata ai resti del castello. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

En el marco del programa « Paseos y visitas en Bray-Eawy ». ¡Venga a descubrir el pueblo de Bellencombre! La jornada comenzará en el ayuntamiento con un paseo guiado de 10 km por el pueblo y el bosque de Eawy, a cargo de los Randonneurs d’Eawy. Tras un descanso y un almuerzo para llevar, la Association de Sauvegarde du Château de Bellencombre ofrecerá una visita guiada a los restos del castillo. Inscripción obligatoria.

