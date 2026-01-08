Randonnée accompagnée Eyrein
Randonnée accompagnée Eyrein samedi 10 janvier 2026.
Randonnée accompagnée
Etang de la Chèze Eyrein Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Circuit 5 km avec chasse au trésor Circuit 12 km Rendez-vous à la halle de l’étang de la Chèze Enfant sous la responsabilité et la surveillance d’un adulte chien accepté en laisse uniquement Tarif 5 € adulte 2 € par enfant – .
Etang de la Chèze Eyrein 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 97 93 27
