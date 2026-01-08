Randonnée accompagnée Eyrein

Randonnée accompagnée

Etang de la Chèze Eyrein Corrèze

Circuit 5 km avec chasse au trésor Circuit 12 km Rendez-vous à la halle de l’étang de la Chèze Enfant sous la responsabilité et la surveillance d’un adulte chien accepté en laisse uniquement Tarif 5 € adulte 2 € par enfant – .

Etang de la Chèze Eyrein 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 97 93 27

