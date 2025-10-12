Randonnée Accompagnée Flagy

Randonnée Accompagnée Flagy dimanche 12 octobre 2025.

Randonnée Accompagnée

Parking de la Mairie Flagy Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 13:30:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Rendez-vous à partir de 13h15 pour un circuit de 12 km et 370 m de dénivelé en passant par Chevagny.

Inscriptions au départ. .

Parking de la Mairie Flagy 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr

English : Randonnée Accompagnée

German : Randonnée Accompagnée

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée Accompagnée Flagy a été mis à jour le 2025-10-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)