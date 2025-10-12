Randonnée Accompagnée Flagy
Randonnée Accompagnée Flagy dimanche 12 octobre 2025.
Randonnée Accompagnée
Parking de la Mairie Flagy Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-10-12 13:30:00
Rendez-vous à partir de 13h15 pour un circuit de 12 km et 370 m de dénivelé en passant par Chevagny.
Inscriptions au départ. .
Parking de la Mairie Flagy 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr
