Randonnée accompagnée Fley

Randonnée accompagnée au départ de Fley. Inscriptions à partir de 13h15. Circuit de 11 Km et 240 m de dénivelé en passant par Montagny-les-Buxy. Renseignements au 06 18 70 33 55. .

Lavoir des 9 Fontaines sur D983 au bas de Rimont Fley 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr

