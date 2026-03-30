Randonnée accompagnée

lavoir des 7 fontaines sur D983 au bas de Rimont Fley Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Randonnée accompagnée au départ de FLEY.

Rendez-vous au lavoir des Fontaines sur la D983 au bas de Rimont.

Départ 13 h30. Inscriptions à partir de 13 h15.

Circuit de 11 km et 240 m de dénivelé en passant par Montagny -les-Buxy.

Inscriptions au départ. Tarif par personne 3 €.

Renseignements pour cette rando 06 18 70 33 55. .

lavoir des 7 fontaines sur D983 au bas de Rimont Fley 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr

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English : Randonnée accompagnée

L’événement Randonnée accompagnée Fley a été mis à jour le 2026-03-24 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)