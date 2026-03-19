Randonnée accompagnée Flore à tous les étages SOULOM Soulom

Randonnée accompagnée Flore à tous les étages

SOULOM Place de la fête Soulom Hautes-Pyrénées

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-07-04 16:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Tous les samedis. Randonnée botanique à la découverte de la flore des Pyrénées. Selon la saison et la floraison, votre guide vous emmènera sur la destination la plus favorable pour de belles découvertes de la flore pyrénéenne mais quelle meilleure saison que le printemps pour découvrir la végétation de montagne !!!

Randonnée sur les sites remarquables des Hautes-Pyrénées. Itinéraire sauvage peu fréquenté

Votre guide vous montre et vous raconte la flore montagnarde pyrénéenne.

Plus on s’élève en altitude, plus les conditions deviennent dures. Mais si dures et si contraignantes soient-elles, la vie en triomphe. Témoignage d’une impérieuse subordination à ces conditions du milieu, les associations végétales s’étagent sur les flancs d’une montagne en bandes horizontales, et les espèces animales inféodées les suivent. De la forêt montagnarde aux pelouses alpines, en passant par la zone de combat, nous vous feront découvrir cette vie végétale très organisée où chacun trouve sa place selon l’exposition au soleil, le type de sol, le relief … Quelle meilleure saison que le Printemps pour découvrir la végétation de montagne !!!

Randonnée accessible à la plupart en bonne forme physique sans être des athlètes et aux enfants à partir de 10 ans. Journée de 9h30 à 16h30 avec des pauses pour discuter, contempler, observer pour 5h00 de marche effective environ Dénivelé positif de 350 à 450 m. .

SOULOM Place de la fête Soulom 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 54 54 62 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Saturday. Botanical hikes to discover the flora of the Pyrenees. Depending on the season and the flowering season, your guide will take you to the most suitable destination for discovering Pyrenean flora, but what better time to discover mountain vegetation than in spring!

Hiking in the Hautes-Pyrénées’ outstanding sites. A wild itinerary with few visitors

Your guide will show and tell you all about Pyrenean mountain flora.

L’événement Randonnée accompagnée Flore à tous les étages Soulom a été mis à jour le 2026-03-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65