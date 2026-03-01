Randonnée accompagnée Friardel 10-12 kms Eglise Valorbiquet

Randonnée accompagnée Friardel 10-12 kms

Eglise Eglise de Friardel Valorbiquet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Le service animation de la ville d’Orbec vous propose un programme de randonnées accompagnées, à thème ou pour les enfants du printemps à la fin de l’été. Randonnée matinale de 10 à 12km pour découvrir les chemins et petites routes de campagne.

Le service animation de la ville d’Orbec vous propose un programme de randonnées accompagnées, à thème ou pour les enfants du printemps à la fin de l’été. Randonnée matinale de 10 à 12km pour découvrir les chemins et petites routes de campagne autour de la commune de la Vespière-Friardel. Départ de la Mairie de Friardel. Conditions être correctement chaussé, respecter l’inscription lorsque c’est mentionné, chien admis si tenu en laisse, informer l’animatrice avant le dépar(t de la randonnée de toute info utile sur votre état de santé, merci d’arriver 5 à 10 min avant le départ.

La randonnée a lieu même en cas de pluie (prévoir votre équipement en conséquence).

La randonnée peut être annulée si moins de 4 personnes au départ et en cas d’alerte météo (vigilance orange, …).

20 personnes maximum. .

Eglise Eglise de Friardel Valorbiquet 14290 Calvados Normandie +33 2 31 61 12 35 secretariat@orbec.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée accompagnée Friardel 10-12 kms

Orbec’s events department offers a programme of guided walks, themed walks and walks for children from spring to the end of summer. Morning walks of 10 to 12km to discover the paths and small country roads.

L’événement Randonnée accompagnée Friardel 10-12 kms Valorbiquet a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Lisieux Normandie Tourisme