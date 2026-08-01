AGENDA · Chanac-les-Mines
Randonnée accompagnée Garden à Chanac Chanac-les-Mines
samedi 22 août 2026 · Chanac-les-Mines
Informations pratiques
Chanac-les-Mines
Randonnée accompagnée Garden à Chanac
Place de de la Mairie Chanac-les-Mines Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Randonnée accompagnée Difficulté Très facile Durée 7/8 km Pique nique partagé – .
Place de de la Mairie Chanac-les-Mines 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27
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English : Randonnée accompagnée Garden à Chanac
L’événement Randonnée accompagnée Garden à Chanac Chanac-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Contrées Vertes