Informations pratiques

Chanac-les-Mines

Randonnée accompagnée Garden à Chanac

Place de de la Mairie Chanac-les-Mines Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Randonnée accompagnée Difficulté Très facile Durée 7/8 km Pique nique partagé – .

Place de de la Mairie Chanac-les-Mines 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27

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English : Randonnée accompagnée Garden à Chanac

L’événement Randonnée accompagnée Garden à Chanac Chanac-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Contrées Vertes