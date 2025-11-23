Randonnée accompagnée Génelard

Randonnée accompagnée

Bassin de Génelard (vers le musée) Génelard Saône-et-Loire

Randonnée accompagnée de 10 km sur route et bon chemin dans le bocage charolais. Départ par la tranchée du canal et retour par lieu-dit Montchanin. Inscriptions à partir de 13h15. .

Bassin de Génelard (vers le musée) Génelard 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr

