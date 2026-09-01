Randonnée accompagnée Givry
dimanche 27 septembre 2026 · Givry
Informations pratiques
Givry
Randonnée accompagnée
Parking de l’Eglise Givry Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 13:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Randonnée accompagnée de 11,5 km. Inscriptions à partir de 13h15. Circuit de 11,5 km. Dénivelé 150 m en passant par Charnailles. Inscriptions au départ. .
Parking de l’Eglise Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr
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English : Randonnée accompagnée
L’événement Randonnée accompagnée Givry a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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