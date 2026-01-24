Randonnée accompagnée Grandvaux
dimanche 1 février 2026.
Parking en bas de l’église Grandvaux Saône-et-Loire
Randonnée accompagnée au départ de Grandvaux. Inscriptions à partir de 13h15. Circuit de 10 km et 160m de dénivelé en passant par Baron et La Vallière. Renseignements au 06 31 41 15 83. .
Parking en bas de l’église Grandvaux 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr
