Randonnée accompagnée

Parking en bas de l’église Grandvaux Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Randonnée accompagnée au départ de Grandvaux. Inscriptions à partir de 13h15. Circuit de 10 km et 160m de dénivelé en passant par Baron et La Vallière. Renseignements au 06 31 41 15 83. .

Parking en bas de l’église Grandvaux 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée accompagnée

L’événement Randonnée accompagnée Grandvaux a été mis à jour le 2026-01-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)