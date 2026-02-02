Randonnée accompagnée Histoire de la frontière Place René Soubelet Urrugne

Randonnée accompagnée Histoire de la frontière

Place René Soubelet Office de Tourisme Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Nous partons à la découverte de la frontière depuis le Col d’Ibardin, porte naturelle entre la France et l’Espagne. Ce parcours nous invite à marcher sur une ligne de crête chargée d’histoire, où chaque pas raconte les traces des frontières, géographiques, politiques, militaires, économiques et un lien humain. Nous explorons comment ces montagnes ont façonné le pays basque eu fil du temps.

Lieu de RDV Office de Tourisme d’Urrugne

Heure de RDV 9h

Distance 10 km

Dénivelé 500 m

Durée 6 h

Difficulté moyen

Age minimum 8 ans

Prévoir le pique nique.

Autre matériel à prévoir eau, chaussures de sport fermées crantées, veste chaude, veste de pluie, collation. .

Place René Soubelet Office de Tourisme Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 urrugne@otpaysbasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée accompagnée Histoire de la frontière

L’événement Randonnée accompagnée Histoire de la frontière Urrugne a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Pays Basque