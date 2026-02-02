Randonnée accompagnée Ibanteli Sare
lundi 16 février 2026.
Randonnée accompagnée Ibanteli
Place de Sare Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 75 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16
Date(s) :
2026-02-16
A travers cette boucle accessible autour de l’Ibanteli, entre landes et forêts, nous plongerons dans l’âme sauvage du pays basque, où chaque pas révèle un nouveau point de vue. Une randonnée idéale pour s’imprégner des grands espaces et de la lumière unique de cette région.
Niveau de difficulté Moyen
Distance 10Km
Dénivelé 600m
Durée 6h00
Nombre de participant maximum 15.
Age minimum 8ans. .
Place de Sare Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 nicolas.bernos@gmail.com
English : Randonnée accompagnée Ibanteli
