Randonnée accompagnée Ibanteli

Place de Sare Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

A travers cette boucle accessible autour de l’Ibanteli, entre landes et forêts, nous plongerons dans l’âme sauvage du pays basque, où chaque pas révèle un nouveau point de vue. Une randonnée idéale pour s’imprégner des grands espaces et de la lumière unique de cette région.

Niveau de difficulté Moyen

Distance 10Km

Dénivelé 600m

Durée 6h00

Nombre de participant maximum 15.

Age minimum 8ans. .

Place de Sare Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 nicolas.bernos@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée accompagnée Ibanteli

L’événement Randonnée accompagnée Ibanteli Sare a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Pays Basque