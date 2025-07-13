Randonnée accompagnée « La Loire grandeur nature » Place du Mézenc Les Estables

Place du Mézenc Office de Tourisme Les Estables Haute-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : Dimanche 2025-07-13 09:00:00

fin : 2025-08-10 12:00:00

2025-07-13 2025-07-27 2025-08-10 2025-08-24

Vous connaissez la Loire, mais avez-vous déjà visité le berceau du dernier grand fleuve sauvage d’Europe ? Alors sortez des chemins battus et partez pour une demi-journée de randonnée avec un accompagnateur en Montagne de Guide Nature Randonnée.

Place du Mézenc Office de Tourisme Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 06 82 81 guidenaturerandonnee@gmail.com

You know the Loire, but have you ever visited the cradle of Europe’s last great wild river? Then get off the beaten track and go for a half-day hike with a mountain guide from Guide Nature Randonnée.

Sie kennen die Loire, aber haben Sie schon einmal die Wiege des letzten großen wilden Flusses in Europa besucht? Dann verlassen Sie die ausgetretenen Pfade und machen Sie eine Halbtageswanderung mit einem Bergführer von Guide Nature Randonnée.

Conoscete la Loira, ma avete mai visitato il luogo di nascita dell’ultimo grande fiume selvaggio d’Europa? Allora uscite dai sentieri battuti e partite per un’escursione di mezza giornata con un accompagnatore di montagna della Guide Nature Randonnée.

Conoce el Loira, pero ¿ha visitado alguna vez la cuna del último gran río salvaje de Europa? Salga de los caminos trillados y emprenda una excursión de medio día con un guía de montaña de Guide Nature Randonnée.

