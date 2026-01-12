Randonnée accompagnée: la magie de la nuit La Tour-d’Auvergne
Randonnée accompagnée: la magie de la nuit La Tour-d’Auvergne mardi 10 février 2026.
Randonnée accompagnée: la magie de la nuit
Place de l’église La Tour-d’Auvergne Puy-de-Dôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
+ 15€ pour le repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-02-10 18:15:00
fin : 2026-03-03 21:30:00
Date(s) :
2026-02-10
Vos 2 guides vous emmèneront pour une escapade au clair de neige sur un lieu méconnu pour déguster un casse croute local.
Au programme : devenir nictalope , s’imprégner de l’ambiance et de la magie de la nuit.
Place de l’église La Tour-d’Auvergne 63680 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 26 51 14 yveslartigue@orange.fr
English :
Your 2 guides will take you on a snowlight escapade to a little-known spot to enjoy a local snack.
On the program: become a nictalope , soaking up the atmosphere and magic of the night.
