Randonnée accompagnée: la magie de la nuit La Tour-d’Auvergne

Randonnée accompagnée: la magie de la nuit

Place de l’église La Tour-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

+ 15€ pour le repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-10 18:15:00

fin : 2026-03-03 21:30:00

Date(s) :

2026-02-10

Vos 2 guides vous emmèneront pour une escapade au clair de neige sur un lieu méconnu pour déguster un casse croute local.

Au programme : devenir nictalope , s’imprégner de l’ambiance et de la magie de la nuit.

Place de l’église La Tour-d’Auvergne 63680 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 26 51 14 yveslartigue@orange.fr

English :

Your 2 guides will take you on a snowlight escapade to a little-known spot to enjoy a local snack.

On the program: become a nictalope , soaking up the atmosphere and magic of the night.

