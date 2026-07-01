AGENDA · La Roche-Canillac
Randonnée accompagnée La Roche-Canillac
samedi 25 juillet 2026 · La Roche-Canillac
Informations pratiques
La Roche-Canillac
Randonnée accompagnée
Cabane de la plage La Roche-Canillac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Randonnée familiale de la fête Durée 6 km Difficulté facile .
Cabane de la plage La Roche-Canillac 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27
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English : Randonnée accompagnée
L’événement Randonnée accompagnée La Roche-Canillac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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