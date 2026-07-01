Informations pratiques

La Roche-Canillac

Randonnée accompagnée

Cabane de la plage La Roche-Canillac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Randonnée familiale de la fête Durée 6 km Difficulté facile .

Cabane de la plage La Roche-Canillac 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée accompagnée

L’événement Randonnée accompagnée La Roche-Canillac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Contrées Vertes