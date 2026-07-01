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AGENDA · La Roche-Canillac

Randonnée accompagnée La Roche-Canillac

samedi 25 juillet 2026 · La Roche-Canillac

Randonnée accompagnée La Roche-Canillac

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Cabane de la plage
Ville
19320 La Roche-Canillac
Département
Corrèze
Tarif

La Roche-Canillac

Randonnée accompagnée

Cabane de la plage La Roche-Canillac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Randonnée familiale de la fête Durée 6 km Difficulté facile   .

Cabane de la plage La Roche-Canillac 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27 

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English : Randonnée accompagnée

L’événement Randonnée accompagnée La Roche-Canillac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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