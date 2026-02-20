Randonnée accompagnée La Tagnière
Randonnée accompagnée La Tagnière dimanche 22 mars 2026.
Randonnée accompagnée
Place de la Salle des Fêtes La Tagnière Saône-et-Loire
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Randonnée accompagnée. Circuit de 10 km et 200 m de dénivelé en passant par Mont Rouge et retour par Trélague. Rendez-vous place de la Salle des Fêtes.
Départ 13h30. Inscriptions à partir de 13h15. Renseignements au 06 18 70 33 55. .
Place de la Salle des Fêtes La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr
