AGENDA · Lagarde-Marc-la-Tour
Randonnée accompagnée Lagarde-Marc-la-Tour
vendredi 11 septembre 2026 · Lagarde-Marc-la-Tour
Informations pratiques
Lagarde-Marc-la-Tour
Randonnée accompagnée
Salle polyvalente Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Rando accompagnée Difficulté très facile Durée 6 km – .
Salle polyvalente Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27
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English : Randonnée accompagnée
L’événement Randonnée accompagnée Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes