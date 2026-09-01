Informations pratiques

Lagarde-Marc-la-Tour

Randonnée accompagnée

Salle polyvalente Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 14:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Rando accompagnée Difficulté très facile Durée 6 km – .

Salle polyvalente Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27

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English : Randonnée accompagnée

L’événement Randonnée accompagnée Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes