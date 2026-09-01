UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lagarde-Marc-la-Tour

Randonnée accompagnée Lagarde-Marc-la-Tour

vendredi 11 septembre 2026 · Lagarde-Marc-la-Tour

Randonnée accompagnée Lagarde-Marc-la-Tour

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
19150 Lagarde-Marc-la-Tour
Département
Corrèze
Tarif

Lagarde-Marc-la-Tour

Randonnée accompagnée

Salle polyvalente Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Rando accompagnée Difficulté très facile Durée 6 km –   .

Salle polyvalente Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée accompagnée

L’événement Randonnée accompagnée Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes