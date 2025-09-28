Randonnée accompagnée Le Breuil

Parking de la Mairie Le Breuil Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-09-28 13:30:00

Randonnée accompagnée sur un circuit en boucle de 11 km et 300 m de dénivelé par Epatigny.

Rendez-vous à partir de 13h15 parking de la Mairie GPS 46795350N 4482305E.

Inscriptions au départ. .

Parking de la Mairie Le Breuil 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr

