Randonnée accompagnée

Parking Mairie du Breuil Le Breuil Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26

fin : 2026-01-26

Date(s) :

2026-01-26

Circuit de 8 km et 200 m de dénivelé par la berge ouest de l’étang de Montaubry. Inscriptions au départ à partir de 13h15. .

Parking Mairie du Breuil Le Breuil 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée accompagnée

L’événement Randonnée accompagnée Le Breuil a été mis à jour le 2026-01-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)