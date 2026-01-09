Randonnée accompagnée Le Breuil
Randonnée accompagnée Le Breuil lundi 26 janvier 2026.
Randonnée accompagnée
Parking Mairie du Breuil Le Breuil Saône-et-Loire
Début : 2026-01-26
fin : 2026-01-26
2026-01-26
Circuit de 8 km et 200 m de dénivelé par la berge ouest de l’étang de Montaubry. Inscriptions au départ à partir de 13h15. .
Parking Mairie du Breuil Le Breuil 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr
