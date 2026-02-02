Randonnée accompagnée Le pottok, cheval basque Office de tourisme d’Ainhoa Ainhoa

Randonnée accompagnée Le pottok, cheval basque

Office de tourisme d’Ainhoa 24 Herriko Etxeko Inta Ainhoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Cheval bien connu du Pays basque, le pottok peuple les flancs des massifs montagneux. Cette espèce anicienne fait partie du paysage et le modèle par son action de tondeuse des pâturages. C’est au cours de notre randonnée que nous découvrirons comment le reconnaître, ses mœurs et le rôle qu’il joue dans la biodiversité locale.

Niveau de difficulté Moyen

Distance 5.9Km

Dénivelé 325m

Durée 4h00

Nombre de participant maximum 15.

Age minimum 6ans. .

Office de tourisme d’Ainhoa 24 Herriko Etxeko Inta Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 93 99 ainhoa@otpaysbasque.com

