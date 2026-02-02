Randonnée accompagnée Le pottok, cheval basque Office de tourisme d’Ainhoa Ainhoa
Randonnée accompagnée Le pottok, cheval basque
vendredi 20 février 2026.
Office de tourisme d'Ainhoa
24 Herriko Etxeko Inta
Ainhoa
Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 EUR
2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Cheval bien connu du Pays basque, le pottok peuple les flancs des massifs montagneux. Cette espèce anicienne fait partie du paysage et le modèle par son action de tondeuse des pâturages. C’est au cours de notre randonnée que nous découvrirons comment le reconnaître, ses mœurs et le rôle qu’il joue dans la biodiversité locale.
Niveau de difficulté Moyen
Distance 5.9Km
Dénivelé 325m
Durée 4h00
Nombre de participant maximum 15.
Age minimum 6ans. .
Office de tourisme d’Ainhoa 24 Herriko Etxeko Inta Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 93 99 ainhoa@otpaysbasque.com
