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Randonnée accompagnée Le pottok, cheval basque Office de tourisme d’Ainhoa Ainhoa

Randonnée accompagnée Le pottok, cheval basque Office de tourisme d’Ainhoa Ainhoa

Randonnée accompagnée Le pottok, cheval basque Office de tourisme d’Ainhoa Ainhoa lundi 26 octobre 2026.

Lieu : Office de tourisme d'Ainhoa

Adresse : 24 Herriko Etxeko Inta

Ville : 64250 Ainhoa

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 26 octobre 2026

Fin : lundi 26 octobre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Ainhoa

Randonnée accompagnée Le pottok, cheval basque

Office de tourisme d’Ainhoa 24 Herriko Etxeko Inta Ainhoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26 09:00:00
fin : 2026-10-26 13:00:00

Date(s) :
2026-10-26

Cheval bien connu du Pays basque, le pottok peuple les flancs des massifs montagneux. Cette espèce ancienne fait partie du paysage et le modèle par son action de tondeuse des pâturages. C’est au cours de notre randonnée que nous découvrirons comment le reconnaître, ses mœurs et le rôle qu’il joue dans la biodiversité locale.

Niveau de difficulté Moyen
Distance 5.9 Km
Dénivelé 325 m
Durée 4h00
Nombre de participant maximum 15
Age minimum 6 ans   .

Office de tourisme d’Ainhoa 24 Herriko Etxeko Inta Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 93 99  ainhoa@otpaysbasque.com

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English : Randonnée accompagnée Le pottok, cheval basque

L’événement Randonnée accompagnée Le pottok, cheval basque Ainhoa a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Pays Basque

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