Randonnée accompagnée Le Rousset-Marizy
Randonnée accompagnée Le Rousset-Marizy dimanche 11 janvier 2026.
Randonnée accompagnée
Parking La Chapelle Le Martrat, Noireux Le Rousset-Marizy Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Circuit de 8,5 km et 200 m de dénivelé en passant par Cray. Inscriptions au départ à partir de 13h15. .
Parking La Chapelle Le Martrat, Noireux Le Rousset-Marizy 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr
