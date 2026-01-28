Randonnée accompagnée Mendi Gaiak raquettes à neige (niveau 2) Saint-Jean-Pied-de-Port

Randonnée accompagnée Mendi Gaiak raquettes à neige (niveau 2)

Parking Carrefour Market Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Randonnée raquettes niveau 2 (facile 3h30 à 5h30 de marche effective et D+400m de dénivelé). Randonnée encadrée par un guide local. Découvrir la montagne en manteau blanc, avec le bruissement des raquettes et le silence des forêts endormies. Possibilité de location de matériel (raquettes/bâtons/équipement de sécurité obligatoire).

Durée activité 5/6h.

Age minimum 8 ans.

Départ minimum 4 pers maximum 12 pers.

Matériel coupe vent, gants, vêtements chauds et imperméables (adaptés à la pratique de la raquette en montagne), bonnet, sac à dos (25L minimum), lunettes de soleil, crème solaire, eau, traitement médicamenteux en cours.

Chiens autorisés en laisse tout le parcours.

Prévoir le pique-nique + goûter. .

Parking Carrefour Market Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com

