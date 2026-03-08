Randonnée accompagnée Mendi Gaiak sur les traces des vautours Route de Bayonne Ossès

Randonnée accompagnée Mendi Gaiak sur les traces des vautours

Route de Bayonne Parking Leclerc Ossès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Sur un sentier en crête au dessus des vallées verdoyantes du Pays Basque. Promontoire privilégié pour observer l’un des plus grands rapaces d’Europe, posés ou bien en vol, ce magnifique planeur défie les vents. En compagnie d’un passionné et de son équipement d’observation, venez découvrir tous les secrets de cette espèce emblématique des Pyrénées.

Niveau Facile. Distance 5km. Dénivelé +300m Durée 3h. Âge mini 7 ans. Inscription avant le jour même 12h.

Sortie à partir de 4 personnes, maxi 17 personnes. .

Route de Bayonne Parking Leclerc Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée accompagnée Mendi Gaiak sur les traces des vautours

L’événement Randonnée accompagnée Mendi Gaiak sur les traces des vautours Ossès a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Pays Basque