Randonnée accompagnée Montsauche-les-Settons

Parking Hôtel restaurant La Sentinelle Montsauche-les-Settons Nièvre
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Randonnée accompagnée de 14 km autour du Lac des Settons.
Rendez-vous à partir de 9h45 au parking de l’hôtel-restaurant La Sentinelle GPS 47114731N 4034107E.
Inscriptions au départ. Prévoir pique-nique à emporter dans le sac à dos. .
Parking Hôtel restaurant La Sentinelle Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr
