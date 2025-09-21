Randonnée accompagnée Montsauche-les-Settons

Parking Hôtel restaurant La Sentinelle Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Randonnée accompagnée de 14 km autour du Lac des Settons.

Rendez-vous à partir de 9h45 au parking de l’hôtel-restaurant La Sentinelle GPS 47114731N 4034107E.

Inscriptions au départ. Prévoir pique-nique à emporter dans le sac à dos. .

Parking Hôtel restaurant La Sentinelle Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr

